Vespa | il tribunale Ue respinge il ricorso |  non è stata plagiata dai cinesi

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 24 settembre 2019) IlUe ha stabilito che i diritti di proprietà intellettuale della Piaggio sullo scooterLX non sono stati violati per cui «il modello comunitario dello scooter della società cinese Zhejiang rimane registrato». Il caso riguarda la decisione dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) nel 2010 di registrare il disegno o modello comunitario dello scooter della Zhejiang

