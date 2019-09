NuovoUniverso : #Salute #Airc #NastroRosa #turmorealseno Tumori, a ottobre torna la campagna con il nastro rosa dell’Airc… - cronaca_news : Tumori, a ottobre torna la campagna con il nastro rosa dell'Airc - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: Anche quest'anno la prevenzione viaggia in treno: dall'1 al 31 #ottobre, torna #Frecciarosa, la campagna di sensibilizzazion… -

(Di martedì 24 settembre 2019) Quest'anno il simbolo sarà incompleto, per rappresentare l'impegno al fiancoe donne che affrontano le forme più aggressive di tumore al seno. Sono oltre 52mila i nuovi casi diagnosticati ogni dodici mesi

Dalla Rete Google News

Io Donna

Dove andare a fare le visite senologiche gratuite e le iniziative da non perdere per sostenere la campagna di prevenzione, come la corsa all'alba "Pigiama ...