Tardelli | ' Questa Juve non mi piace | Sarri non è libero come lo era nel Napoli'

(Di martedì 24 settembre 2019) La, in questo inizio stagione, non sta di certo entusiasmando, se non in due match, quelli più importanti, ovvero contro ile l'Atletico Madrid, anche se sono evidenti gli errori, soprattutto nelle palle inattive, che stanno riguardando il settore difensivo bianconero. Una situazione che preoccupa non poco i sostenitori bianconeri ma che evidentemente ha messo in discussione il lavoro di. A tal riguardo alla Domenica Sportiva ha parlato l'ex tecnico dell'under 21 e giocatore bianconero Marcoche non ha lesinato critiche antus che fatica a convincere anche gli addetti ai lavori. Proprioha sottolineatonon gli piaccia', anche perchési ritrova addirittura a cambiare ben cinque giocatori dopo la partita di Champions League, segno evidente, per l'ex giocatore bianconero, che il tecnico toscano non ènelle ...

