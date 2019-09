Succubus | l' infernale spin-off di Agony torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Madmind Studio ha pubblicato unper il suoche mostra untipo di nemico. Il gioco è uno-off del precedente, in cui il personaggio principale è noto con il nome di Vydija. Entro la fine dell'anno, i giocatori saranno in grado di guardare e testare il primo gameplay delgioco.Inoltre, lo studio ha pubblicato un aggiornamento gratuito perUNRATED disponibile su Steam. Dopo aver scaricato ilcontenuto, i giocatori potranno imbattersi in una nuova specie di demone - Cherub - in molti luoghi durante il gioco. Sebbene infungerà da avversario, i giocatori ora possono dare un'occhiata più da vicino a questo demone, trovandolo nella modalità storia diUNRATED.Cherub è un demone che, come l'iconico Onoskelis, può maneggiare il fuoco. Usando la pirocinesi, cerca di mantenere la giusta distanza dal giocatore per ridurre al ...

Eurogamer_it : Nuovo trailer per #Succubus, l'infernale spin-off di #Agony. -