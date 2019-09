Senato - manca la maggioranza per due volte : salta la seduta in Commissione e Lega esulta. M5s assenti per assemblea su capogruppo : E’ mancata per due volte la maggioranza in Commissione Affari costituzionali in Senato e la seduta è stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per la mancanza del numero Legale necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato la seduta e il Senatore del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per ...

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata...

Il Conte 2 parte con 169 Senatori - decolla maggioranza M5s-Pd. Ma non mancano già i malumori : Con il sì alla fiducia da parte del Senato parte ufficialmente il governo Conte 2. Ottiene 169 sì, due voti in meno rispetto al governo M5s-Lega che il 5 giugno 2018 toccò quota 171, due voti in meno delle aspettative. mancano all'appello il pentastellato Alfonso Ciampolillo e il senatore del Misto Saverio De Bonis, inclusi nei calcoli della maggioranza. Si astengono - molto critici - il dem Matteo Richetti e il pentastellato Gianluigi Paragone. ...

Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato - ma mancano un paio di voti (e sono meno rispetto alla prima) : E alla fine, fiducia fu. Al termine di una giornata convulsa, scandita dai violentissimi botta e risposta tra il premier e Matteo Salvini, Giuseppe Conte incassa il via libera anche al Senato. Nel dettaglio, il governo Conte II raccoglie 169 "sì", 133 voti contrari e cinque astenuti. fiducia sì, ma

Giuseppe Conte esce di scena insultando Salvini : "Se manca il coraggio - ci penso io". Ultime parole al Senato : "Se c'è mancanza di coraggio, non vi preoccupate, me ne assumo io la responsabilità io davanti al Paese". Giuseppe Conte conclude la sua replica al Senato alle 20.20, con toni durissimi contro Matteo Salvini. Il premier ribadisce che si recherà al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni ma pr

M5s - il documento dei Senatori a Di Maio : “Tra i nostri ci sono ministri inadeguati - manca collegialità e comunicazione è da rivedere” : Inadeguatezza di alcuni ministri M5s; scarsa collegialità e trasparenza nella decisioni; la comunicazione, a partire dal rapporto con la stampa, da rivedere completamente. I senatori M5s, mentre il governo gialloverde affronta le ore più difficili dal suo insediamento, hanno consegnato un documento in busta chiusa al capo politico Luigi Di Maio. Il testo, diviso in punti, è stato votato dalla maggioranza degli eletti 5 stelle a Palazzo Madama: ...