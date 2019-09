Rischia di crollare un ghiacciaio sul Monte Bianco | il Planpincieux

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) È allarme in Val d'Aosta per il potenziale crollo di una parte delPlanpincieux, nella Val Ferret. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada comunale per la Val Ferret e della strada interpoderale per Rochefort, e l'evacuazione di alcuni immobili. "A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali e dalla Fondazione Montagna Sicura - evidenzia il sindaco - si è rilevato un significativo incremento della velocità di scivolamento delPlanpincieux nell'ultimo periodo. In base agli scenari presentati per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, abbiamo dovuto adottare tali misure poiché lo scenario di eventuale caduta della porzione diinteressa questa volta il fondo valle antropizzato, in particolare la strada comunale di accesso alla località Planpincieux (che non rientra negli ...

