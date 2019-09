La scissione nel Pd non è ancora finita | dice Rosy Bindi

Enel : avviata scissione parziale asset nord americani Egp : Roma, 23 set. (AdnKronos) – avviata la scissione parziale di Enel Green Power che prevede l’assegnazione, in favore di Enel, delle partecipazioni totalitarie detenute da Egp in Enel Green Power North America, Inc. ed Enel Green Power Development North America, LLC, società attive nelle rinnovabili in nord America, progetto approvato dagli organi di amministrazione di Enel e di Egp. Lo rende noto Enel in un comunicato precisando che ...

Enel : avviata scissione parziale asset nord americani Egp (2) : (AdnKronos) – Gli effetti civilistici della scissione decorreranno dal primo febbraio 2020, purché a tale data sia stata effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione previste dall’art. 2506-quater del codice civile ovvero, se successiva, dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione o dalla diversa data successiva eventualmente stabilita nell’atto di scissione. I soci di Enel ...

M5S a rischio scissione : Toninelli probabile capogruppo al Senato per frenare la fronda : L’idea per depotenziare Renzi: un gruppo autonomo dove potrebbero confluire i fedelissimi di Alessandro Di Battista e i critici verso Luigi Di Maio. Ma i vertici lavorano per l’unità

Come cambia il consenso ai partiti dopo la scissione nel Pd. Un sondaggio : L'Istituto Demopolis ha misurato il peso delle forze politiche all'indomani della scelta di Renzi di fondare un nuovo partito. La Lega si conferma primo partito con il 33%; il Movimento 5 Stelle torna secondo partito con il 20,5% e supera di circa un punto il PD che, per effetto della scissione, si attesta oggi al 19,4%. Fratelli d'Italia con il 7% scavalca di un punto Forza Italia (al 6%); Italia Viva avrebbe il 5,2%. Se si votasse per ...

Governo - Conte : “scissione di Renzi? Era nell’aria. Mi hanno sorpreso i tempi” : Della scissione di Renzi “mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”. Lo afferma il premier Giuseppe ...

M5S - venti di scissione : la tentazione ora spunta anche nel Movimento : ROMA Alcuni di loro ieri hanno avuto una riunione top secret. Gli altri si parlano al telefono, si scambiano sms, si appartano negli angoli di Montecitorio ma questa non è propriamente una...

Sondaggi elettorali Ixè : gli effetti sul governo della scissione nel Pd : Sondaggi elettorali Ixè: gli effetti sul governo della scissione nel Pd L’addio di Renzi al Pd ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e al Nazareno. Il premier Conte non ha nascosto la sua irritazione per quella che viene definita un’operazione di palazzo. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, si è detto dispiaciuto ma ha anche rivelato che l’uscita del senatore fiorentino dal partito “un po’ se ...

Renzi - Marcucci : “scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese. Pd progetto ancora valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

scissione Pd - Bersani : “Ma ancora credete a Renzi? Non rientro nel Partito Democratico” : Pier Luigi Bersani assicura che non rientrerà nel Partito Democratico. Una replica secca alle parole di Matteo Renzi, secondo cui l'ex ministro tornerà nei dem ora che lui ha fondato Italia Viva, lasciando il Partito: "Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera".Continua a leggere

Si fa presto a dire proporzionale - la scissione nel Pd rallenta tutto : Roma. A suo modo era stato facile profeta, Giancarlo Giorgetti, quando aveva pronosticato, nei conciliaboli di retropalco di Pontida, che “se davvero Renzi esce dal Pd, sulla legge elettorale si andrà con calma. Perché una volta che ottiene il proporzionale, Renzi diventa incontrollabile”. E non a c

Nicola Zingaretti : "La scissione di Renzi? Un po' me l'aspettavo. Non ho mai compreso il suo atteggiamento nel Pd" : Si aspettava che Renzi lasciasse il partito e ora spera che non destabilizzi il governo. Nel day after della scissione, Nicola Zingaretti parla al Corriere della Sera. In un’intervista il segretario del Partito democratico dice che aveva messo in conto la mossa dell’ex premier “per l’atteggiamento di vicinanza manon partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. La ...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...