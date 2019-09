Guerra totale in Call of Duty Modern Warfare | ecco il trailer della Campagna

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) È nientemeno cheofad aprire le danze di uno State of Play che prometteva di essere caldissimo. Prima di andare a snocciolare tutte le altre novità in arrivo su PlayStation 4 di questo breve appuntamento in streaming - che ricorda un po' la formula dei Direct firmati Nintendo -, Sony ha infatti dedicato alcuni minuti alper singolo giocatore del prossimo capitolocelebre saga sparacchina. Sviluppato da Infinity Ward sotto l'occhio vigile del publisher Activision, questo soft reboot diè atteso il 25 ottobre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=zu3wZ- IKrM Solo un mese ci separa allora dall'invasione diof. Una incarnazione dell'amata sottosaga che promette una sorta di rinascita, senza però dimenticare le sue gloriose origini. A partire ...

bibi_bibo2002 : RT @RadioSavana: #RadioSavana #ConteBis ha concesso ai trafficanti della #OceanViking il porto di #Messina (182). #Lampedusa è al collass… - OptiMagazine : Guerra totale in #CallofDuty Modern Warfare: ecco il trailer della Campagna - SaverioZe : @SpudFNVPN Spud, un piccolo off topic. Sport Mediaset ha definito la stagione di Messi 'abbastanza insignificante'… -