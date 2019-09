Greta Thunberg come Severn Cullis-Suzuki Ci si ricorderà di lei dopo sei

Emmanuel Macron attacca Greta Thunberg : "Cosa rischi con le tue posizioni troppo radicali" : Le accuse mosse da Greta Thunberg in lacrime all'Onu non sono piaciute a tutti. Per esempio non sono piaciute al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che non ha accolto di buon grado i diktat della giovane attivista svedese, la quale ha chiesto alla Commissione Onu per i Diritti dei

Greta Thunberg rimprovera i leader mondiali - la sua rabbia : 'Mi avete rubato l'infanzia' : Il discorso di Greta Thunberg all'assemblea generale dell'Onu ha fatto il giro del mondo. La giovanissima attivista svedese al Palazzo di Vetro ha espresso con rabbia il suo punto di vista ai capi di governo, chiedendo sforzi e impegni concreti e rimproverandoli anche di averle rubato i sogni e l'infanzia. Greta commuove l'Assemblea Onu All'apertura del Climate Action Summit, Greta Thunberg ha fatto sentire la sua voce all'Assemblea generale ...

Clima - Giorgia a Skyline : “Greta Thunberg è una speranza. Specchio di una generazione che si sta formando” : “Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo Specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di ...

Gemitaiz contro Greta Thunberg : 'Andasse a mangiare lattuga in una prateria' : Nelle ultime ore il nome di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese salita alla ribalta delle cronache mondiali per il suo impegno nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente, sembra essere ancor più presente del solito tra i titoli dei giornali di tutto il mondo. Il motivo è da individuare nel recente discorso tenuto a New York, all'Onu, nell'ambito del summit internazionale sul clima. Greta bacchetta i leader mondiali: 'Ci avete ...

Greta Thunberg o Thumberg? In Italia le rubano anche il cognome : Greta Thunberg o Thumberg? Questo è il problema. Davanti alle consonanti b e p, come recitano i manuali di grammatica Italiana, troviamo generalmente la m e non la n: bimbo, rompere, imbattibile, impagabile, Giampiero, Giampaolo sono gli esempi a suffragio di questa regola. Alla lista va aggiunto anche il cognome della studentessa sedicenne svedese Greta Thunberg che ha appena messo in riga i potenti della Terra per non essere stati in ...

Clima - Fassina : “Greta Thunberg? Insopportabile ipocrisia intorno a lei. Fa figo lodarla ma nessuno vuole cambiare la realtà” : “E’ evidente che la questione ambientale è drammatica e l’effetto che ha avuto Greta Thunberg è stato straordinariamente positivo. Tuttavia, trovo molto preoccupante il conformismo di questo sostegno universale. E’ la prova che si vuole cambiare tutto per non cambiare niente“. Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu e promotore del movimento Patria e Costituzione, rispondendo nel corso della trasmissione ...

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg : "La gente segue le sue teorie astruse perché crede solo alle balle" : È tornata prepotentemente alla ribalta, Greta Thunberg, la ragazzina paladina dell'ambientalismo mondiale. Hanno fatto il giro del mondo le sue immagini alle Nazioni Unite di ieri, lunedì 23 settembre, in cui piangendo ha accusato i potenti del mondo di averle rubato l'infanzia. E contro Greta Thunb

Greta Thunberg - il discorso all'Onu : «Ci avete rubato i sogni - come osate?» : Il discorso di Greta Thunberg all'Onu è stato un vero e proprio «J'accuse» rivolto ai leader mondiali presenti al Climate Action Summit 2019, il vertice delle Nazioni Unite sul clima. Un discorso breve, meno di tre minuti, ma pesante: «come osate? avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono tra i più fortunati. Le persone stanno soffrendo, le persone stanno morendo, ...

Clima - Greta Thunberg sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote : Clima, Greta sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote . "In questo momento dovrei tornare a scuola, dall'altra parte dell'oceano"

Cosa ha detto Greta Thunberg al summit Onu sul clima : Greta Thunberg al summit Onu sul clima (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Ieri, 23 settembre, si è svolto a New York il summit Onu sul clima. L’incontro era la ragione principale per cui Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha ispirato le proteste mondiali sul clima, si era recata negli Stati Uniti, affrontando un lungo viaggio nell’Atlantico in barca a vela. Il discorso di Greta Come di consueto, Thunberg è salita sul ...

Clima - la rabbia di Greta Thunberg è quella dei figli contro i padri : (Foto: Spencer Platt/Getty Images) Se c’era un modo di rompere la stucchevole retorica dei grandi summit sul Clima, in cui di solito molto si promette e pochissimo si mantiene, non poteva che essere il volto arrabbiato e quasi rigato di lacrime di Greta Thunberg. Non basta che 66 Paesi si siano impegnati ad azzerare le emissioni entro il 2050 o che alcuni, come la Russia, abbiano finalmente ratificato gli accordi della Cop 21 di Parigi, già ...

Clima - vertice Onu - la rabbia di Greta Thunberg "Pensate ai soldi - ci avete rubato il futuro" : Il vertice Onu sul Clima ha raggiunto un primo risultato importante, ammesso che tutti mantengano le promesse fatte: 66 Paesi si sono infatti impegnati a raggiungere emissioni zero di diossido di carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato soddisfatto il SeGretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha detto:"Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero ...

