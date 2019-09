Giulini | presidente del Cagliari | “Frustrante essere bollati come città razzista”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Il Corriere della Sera intervista Tommasodelracconta di sentirsitano di adozione e parla di cosa voglia dire condurre una squadra in Sardegna, regione considerata periferica. “È una terra spesso dimenticata, con un Pil inferiore alla media. I nostri ragazzi fino ai 14 anni non possono giocare con altre squadre professionistiche e questo complica le cose. In sinergia con l’Olbia cerchiamo di colmare il gap: abbiamo 40 academy e 4 centri di formazione”. Il punto di forza è la fierezza dei sardi, che spinge a non soccombere alle prime difficoltà, dice. Ilracconta dei suoi trascorsi nelle giovanili del Milan e dell’incontro con Gigi Riva e della convenienza dell’investimento nel calcio. “La nostra azienda non vende ai consumatori e non abbiamo un beneficio diretto. Ma se guardiamo all’investimento di ...

