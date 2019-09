E' morto Giovanni Mazzacurati | l' uomo delle tangenti del Mose

morto in California Giovanni Mazzacurati - il “re del Mose” di Venezia : Giovanni Mazzacurati, 87 anni, è Morto nella sua villa di San Diego, in California. E' stato a lungo presidente del Consorzio Venezia Nuova oltre che protagonista di un'inchiesta giudiziaria sul versamento di tangenti per più di cento milioni di euro per i lavori del Mose a Venezia. Da anni era malato.Continua a leggere

Cesare Cremonini - morto il papà Giovanni. Aveva 95 anni : Grave lutto per Cesare Cremonini, si è spento lunedì il padre Giovanni. Aveva 95 anni, Giovanni Cremonini era un medico di famiglia, fortemente stimato e amato a San Lazzaro dove Aveva lavorato per moltissimi anni, dal 1952 fino alla pensione. Era nato il 10 ottobre 1924 a Sant’Agata Bolognese. Lo scorso luglio il cantante intervistato da Walter Veltroni per il magazine 7 Aveva ricordato il momento in cui suo padre fu colpito da un ictus: ...

Giovanni Buttarelli morto a 62 anni a Milano : dal 2014 era il Garante europeo della privacy : Giovanni Buttarelli, magistrato e Garante europeo della protezione dei dati (Gepd), è morto nella notte tra il 20 e il 21 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno. È stato tra i più grandi esperti mondiali di diritto delle nuove tecnologie, diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Dal 1997 al 2009 aveva ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Autorità Garante per la ...

