Cosa ha detto Greta Thunberg al summit Onu sul clima : Greta Thunberg al summit Onu sul clima (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Ieri, 23 settembre, si è svolto a New York il summit Onu sul clima. L’incontro era la ragione principale per cui Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha ispirato le proteste mondiali sul clima, si era recata negli Stati Uniti, affrontando un lungo viaggio nell’Atlantico in barca a vela. Il discorso di Greta Come di consueto, Thunberg è salita sul ...

Detto Fatto - Guillermo Mariotto critica Bianca Guaccero : il fuori onda tagliato su Raiplay. Ecco Cosa le ha detto : Scambio di battute al vetriolo a detto Fatto tra Guillermo Mariotto e la padrona di casa, Bianca Guaccero. Tutto è incominciato con la conduttrice pugliese che ha punzecchiato il giudice di Ballando con le Stelle: “Posso fare io una domanda? Lei Mariotto invece cosa ci sta a fare là?”, gli ha detto. “Vi guardo, vi controllo, vi osservo…”, ha risposto subito Mariotto in collegamento dal suo studio. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che ...

Formula 1 - Vettel si esalta : “il giro in qualifica non mi ha lasciato soddisfatto - vi svelo Cosa mi son detto” : Il pilota tedesco ha parlato dopo la vittoria ottenuta a Singapore, la quinta in carriera su questo circuito Sebastian Vettel da oggi è l’uomo che ha vinto di più a Singapore, sono cinque i successi ottenuti dal tedesco sul circuito di Marina Bay, diventato ormai un feudo del pilota della Ferrari. Lapresse Una giornata da ricordare per lui e per il Cavallino, riuscito a prendersi una splendida doppietta dopo due anni di digiuno, un ...

Cosa ha detto Viktor Orban alla festa della destra italiana : Viktor Orban superstar alla festa della destra italiana. Accolto dalle grida "Viktor, Viktor" e omaggiato con una standing ovation sulle note della canzone-simbolo della rivolta anti-sovietica del 1956, il primo ministro ungherese dal palco di Atreju, l'appuntamento annuale di Fratelli d'Italia in corso a Roma, ne ha per tutti: per il nuovo governo italiano, per la sinistra europea, per il finanziere George Soros, per "quelli di Bruxelles" e per ...

Tommaso Paradiso ha detto addio ai Thegiornalisti - Cosa resta del gruppo : Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo e i Thegiornalisti non saranno più quelli di prima. C’è una canzone che meglio di altre rievoca contemporaneamente l’immaginario dolceamaro in cui si è mossa la band, ciò che è stata per un decennio e persino il suo epilogo: si chiama La fine dell’estate ed è tra i più aperti, nostalgici malinconici dei pezzi del Thegiornalisti. Ascoltarla oggi fa ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela Cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...

Brunello Cucinelli - Cosa ha detto a Di Maio : "Ma voi lo pensate davvero?". Pd e M5s - doccia gelata : Il colloquio cordiale tra l'imprenditore umbro Brunello Cucinelli e il leader del M5s Luigi Di Maio nasconde, tra le righe, una doccia gelata per il grillino, che sperava di aver trovato il candidato governatore adatto al "patto civico" con il Pd per le delicatissime regionali in Umbria di ottobre.

Temptation Island VIP - Teresa Cilia contro Er Faina : "Chissà Cosa avrà detto su di me" : Ancora una volta Damiano Er Faina finisce al centro delle critiche da parte di una delle ex troniste di Uomini e Donne. Teresa Cilia finita ultimamente al centro di uno scontro a distanza con una delle storiche autrici di Maria de Filippi, Raffaella Mennoia, ora sposta il suo mirino sul commentatore web romano che da questa sera vedremo tra i concorrenti di Temptation Island VIP per mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti con la sua ...

Che Cosa ha detto Conte per convincere la Camera a votare la fiducia : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Scarica qui il discorso di Conte alla Camera Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - coach Sacchetti svela : “ecco Cosa ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. Da lì è iniziata la rimonta” : Meo Sacchetti svela cosa ha detto ai suoi giocatori negli spogliatoi nell’intervallo della sfida fra Italia e Portorico: le parole del coach Italiano hanno dato vita alla rimonta All’inferno e ritorno, passando per un overtime. Non è banale la vittoria con cui l’Italia chiude la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, ancora delusi dalla sconfitta contro la Spagna maturata solo nei minuti finali, lasciano il primo tempo al Portorico e ...

Cosa ha detto De Luca a Cernobbio sul reddito di cittadinanza e su Di Maio : "Il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha prodotto la quasi scomparsa del lavoro stagionale". È un De Luca in grande forma, quello che parla al Forum Ambrosetti. Niente peli sulla lingua, il suo format è noto, pace se i Cinquestelle oggi sono alleati di governo del Partito democratico. Attacca il ...

Cosa ha detto Saviano sulla cocaina : Lo scrittore al festival del cinema di Venezia: "La cocaina andrebbe legalizzata, solo così si bloccherebbero i pozzi di...

Giuseppe Conte e Lucia Borgonzoni - il retroscena : "Cosa le ha detto sui migranti". Ora è tutto più chiaro : La deputata della Lega Lucia Borgonzoni, uscendo dalle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, venerdì lo aveva subito messo in chiaro: "Un incontro più basato sul passato che sul futuro". Non c'era Matteo Salvini, ma il messaggio recapitato da Conte agli ex alleati è stato chiaro: u

Cosa ha detto Salvini del nuovo governo Conte : "Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull'odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre". Cosi' Matteo Salvini su Twitter.