Bollette luce e gas | la stangata d' ottobre | rincari del 2 | 6% e 3 | 9% | ecco le ragioni

Stangata energia - da ottobre Bollette luce +2 - 6% e gas +3 - 9% : Tariffe in crescita per la luce e il gas nell'ultimo trimestre dell'anno. Dal primo ottobre, comunica l'authority per l'energia, per la famiglia tipo ci sarà un aumento del 2,6% per la bolletta dell'elettricità e del 3,9% per il gas. "Andamento stagionale - spiega l'Autorità - riduzione della produzione di gas olandese, alcune restrizioni all'accesso ai gasdotti di transito europei sono tra i fenomeni che spingono verso l'alto il prezzo del gas, ...