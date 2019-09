Al via il progetto “Mille orti per mille giardini scolastici”

Sicurezza stradale - al via il progetto EDWARD delle polizie stradali europee : L'Aquila - Al via la campagna congiunta di Sicurezza stradaleEDWARD” (A European Day Without a Road Death) promossa dal Network Europeo delle polizie stradali “TISPOL”. L’iniziativa, sviluppata con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 settembre 2019), con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata, quella del 26 settembre 2019, a zero vittime sulle ...

Ue : al via progetto congiunto franco-tedesco di stoccaggio dati sensibili : Parigi, 19 set. (AdnKronos) – Al via un progetto come franco-tedesco di stoccaggio sicuro dei dati sensibili. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire in occasione di un incontro con il suo omologo tedesco, Peter Altmaier a Parigi. “Abbiamo deciso di prendere un’iniziativa concreta sull’Intelligenza artificiale con la Germania. Abbiamo deciso di lanciare un progetto comune di ...

Intesa - al via il progetto basket bond : un miliardo per 200 Pmi : Il basket bond per le Pmi è credito a costi bassi grazie al principio mutualistico. I?titoli di gruppo saranno sottoscritti dalla banca e poi messi sul mercato

Al via il progetto DESIRA : con l’innovazione responsabile il mondo rurale diventa high tech : Più di 50 persone in rappresentanza di 25 partner di 15 diversi Paesi europei si sono ritrovati a Pisa dal 4 al 6 settembre per l’avvio del DESIRA, un nuovo progetto coordinato dall’Università di Pisa per favorire la trasformazione hi-tech del mondo rurale. Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 con circa 5 milioni di euro sino al 2023, DESIRA riunisce un vasto partenariato composto da enti di ricerca, istituzioni pubbliche, piccole e ...

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo (2) : (AdnKronos) - L'iter prevede adesso la redazione del progetto esecutivo, a cura del provveditorato interregionale per le Opere pubbliche. "Entro l'anno, così come da impegno assunto dal provveditore Gianluca Ievolella - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - il progetto sar

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il governo Musumeci ha approvato il progetto da 24 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Marettimo. Per il piccolo approdo delle Egadi è prevista la costruzione di una barriera soffolta - struttura sommersa utile a rallentare il moto ondoso - che risolv

Cori. Somme dalla Provincia per avviare il progetto TARIP e riappropriarsi della bollettazione : La Provincia di Latina ha riconosciuto al Comune di Cori quasi 190 mila euro in risposta al “Bando per il

Mediterraneo - al via Ermenautica il progetto di ricerca navigante dell’Università La Sapienza che studia le nuove forme di convivenza : Ermenautica – Saperi in Rotta ha preso il largo. Il progetto del dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma, che ha imbarcato studenti e professori di varie discipline ed atenei, ha mollato gli ormeggi venerdì 30 luglio a Palermo e navigherà pere due settimane tra la Sicilia, la Tunisia e le terre di mezzo. Obiettivo: indagare, navigando su una barca a vela, la tematica del “convivere” ...

Modena. Scuole sicure : via libera al progetto : Interventi di contrasto allo spaccio; attività di formazione per studenti e adulti, campagne di sensibilizzazione e, soprattutto, il coinvolgimento di

Terremoto Centro Italia - ricostruire in sicurezza si può : al via il progetto per realizzare un modello di prevenzione strutturale a 360° : Nasce la piattaforma per permettere ad amministratori, progettisti e cittadini di ricostruire in sicurezza. Il primo modello europeo di conoscenza del suolo, del sottosuolo e delle acque per pianificare la ricostruzione sicura nei 138 Comuni colpiti dal sisma di tre anni fa. Era il 24 agosto 2016, nel cuore della notte. Una scossa di magnitudo 6.0, 299 vite spezzate, centinaia di migliaia di sfollati. Poi di nuovo nel mese di ottobre, due volte. ...

Al via “Spiaggia Libera Tutti!” - il progetto per consentire l’accesso al mare ai piccoli degenti : Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù danno il via al progetto “Spiaggia Libera Tutti!”, per consentire agli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e ai bambini in cura presso la struttura ospedaliera di poter accedere a una spiaggia inclusiva e attrezzata anche in caso di disabilità, in Via della Torre di Palidoro a Fiumicino (RM). Attraverso “Spiaggia Libera Tutti!”, gli ospiti della Casa Ronald Roma ...

Firenze - avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” : schierati i pipistrelli contro le zanzare : Non arriveranno Batman e Robin, ma i pipistrelli sì o almeno questa è la speranza a Firenze, dove è stato avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” finanziato e promosso dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze; l’obiettivo è favorire la presenza, in ambito urbano, di pipistrelli capaci di mangiare, ciascuno, fino ad un migliaio di zanzare a notte. E’ ...

Grandi opere - Salini Impregilo dà il via a progetto Italia : Prende il via progetto Italia, l'iniziativa promossa da Salini Impregilo per rafforzare il settore nazionale delle Grandi opere e delle costruzioni