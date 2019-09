Vent' anni di reclusione per gli aggressori di Manuel

Anticipazioni 2ª puntata di Imma Tataranni : Ippazio si prepara a diVentare maresciallo : Domenica 29 settembre sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la Serie Tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista - che dà anche il nome alla fiction - è interpretata dalla brava e bella attrice pugliese Vanessa Scalera che indossa i panni di un procuratore pittoresco ma combattivo; una donna pronta a tutto pur di risolvere i casi che le vengono assegnati. E sembra proprio che nel ...

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diVentato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

“West Wing” - Vent’anni dopo : Storia ed eredità di una delle serie tv più famose di sempre, ancora oggi la più citata e venerata nella politica americana

Astronomia : Venere potrebbe essere stato abitabile per miliardi di anni prima che eVento sconosciuto causasse un effetto serra : Oggi Venere viene definito il pianeta “gemello” della Terra per le dimensioni simili, ma le somiglianze finiscono qui: l’atmosfera, novanta volte più densa, è tossica e la temperatura alla superficie può superare i +400°C. Il pianeta, però, potrebbe aver mantenuto una temperatura stabile ed avuto degli oceani per miliardi di anni prima che un evento sconosciuto innescasse dei drastici cambiamenti nel clima del pianeta. Sono ...

A 18 anni si sveglia dal coma dopo interVento salvavita - la madre : "Strappata alla morte" : Una piccola grande storia di sanità pubblica. "dopo averla vista in coma pensavo non ci fosse più speranza - racconta la...

Imma Tataranni - Alessio Lapice a Blogo : "Porto in scena i ragazzi che inseguono quello che vogliono diVentare" (VIDEO) : "Con il regista Francesco Amato abbiamo lavorato soprattutto sull'innocenza, sulla purezza del mio personaggio, che appare quasi un'incapacità mentale, ma non è così". Alessio Lapice introduce così, ai microfoni di Blogo, Ippazio Calogiuri che interpreta nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019.In apertura di post il video integrale dell'intervista. ...

Volley - Francesca Piccinini annuncia il ritiro : “Ho vissuto un sogno per tanti anni. Ora vorrei diVentare mamma” : Dopo cinque scudetti, quattro Coppe Italia, sette Champions League, un oro mondiale e un oro europeo, Francesca Piccinini, il volto più famoso del Volley femminile, ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo. Lo ha annunciato durante un’intervista al programma Verissimo: “Non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e ...

1999-2019 Vent’anni dell’INGV - in viaggio verso il futuro : l’evoluzione delle geoscienze : “29 settembre? Certo, direte voi! La canzone di Lucio Battisti, chi non la ricorda? Ma noi dell’INGV il 29 settembre lo ricordiamo per un’altra ragione. Il 29 settembre 1999 nasceva il nostro Istituto che quest’anno festeggia i suoi 20 anni. Per festeggiare tutti insieme la ricorrenza, l’INGV organizza una serie di incontri, convegni e presentazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi dell’Ente. A Roma, Domenica 29 Settembre 2019, presso ...

Maratona di Friends in tv per i suoi 25 anni ed eVenti in Italia : il divano a Roma - l’app ufficiale e il libro sulla serie : Per celebrare il suo venticinquesimo compleanno non c'è niente di meglio che una Maratona di Friends in tv nei giorni in cui cade l'anniversario del suo debutto, avvenuto il 22 settembre del 1994 su NBC. Certo, si dirà, la serie è in streaming su Netflix che dispone nel suo catalogo delle sue 10 stagioni ormai da anni (anche se potrebbe non acquistarne i diritti - contesi da diverse altre piattaforme - per il 2020), ma celebrare Friends ...

JuVentus - Leonardo Bonucci ai compagni dopo la lite : "I panni sporchi si lavano in famiglia" : Momenti di nervosismo in casa Juve. dopo il triplice fischio che ha sancito il beffardo pareggio per 2-2 a Madrid contro l'Atletico, l'esterno colombiano bianconero Juan Cuadrado, autore del primo gol della Juventus, discuteva animatamente con alcuni suoi compagni per delle possibili responsabilità

Friends : la sitcom americana compie Venticinque anni e festeggia con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anniversario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anniversario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

Batterio New Delhi - muore a 66 anni dopo interVento chirurgico : in Toscana 36 decessi sospetti : Secondo il dato settimanale dell'Agenzia regionale di sanità è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l'infezione. "Sappiamo che i decessi sono all'incirca nella misura del 40%", pari a 36 casi con sepsi. E intanto arriva la notizia di un altro caso di morte sospetta per Ndm di un paziente di 66 anni all'ospedale 'Versilia’ di Lido di Camaiore (Lucca).Continua a leggere

JuVentus - Champions League : negli ultimi 27 anni incassati quasi 800 milioni di euro : La Juventus si appresta ad esordire ufficialmente nella Champions League, con il match di Madrid contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone al Wanda Metropolitano, previsto per il 18 settembre. Una competizione che ha sempre affascinato i bianconeri, ma che purtroppo negli ultimi anni è sfuggita, soprattutto con la gestione Allegri. Il tecnico toscano è andato vicino alla vittoria della Champions nel 2015 e nel 2017, perdendo in finale ...