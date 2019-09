Una Limited Edition di iPhone 11 Pro include i pezzi originali del Titanic

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019)11 Pro può essere già considerato un prodotto non proprio alla portata di tutti e con larealizzata dalla compagnia russa Caviar lo smartphone di Apple diventa un oggetto davvero per pochissimi. Il modello realizzato da questa azienda è molto particolare e costoso, sì, perché questo smartphoneveridel famoso transatlanticoe il suo prezzo è di oltre 7000 dollari.Il pezzo della nave affondata nel 1912 è posizionato sul retro di questo prezioso11 Pro e, come potete vedere dalle immagini, arricchisce l'estetica del telefono.Leggi altro...

PremierPaperCM : RT @DailyLuxury04: La Panthere, l’iconica #fragrance @Cartier compie 5 anni e per festeggiare la maison svela due flaconi in limited editio… - DailyLuxury04 : La Panthere, l’iconica #fragrance @Cartier compie 5 anni e per festeggiare la maison svela due flaconi in limited e… - fata3000 : #Emmys2019 intelligentoni di #rai4 limited series vuol dire serie limitata e non per il numero degli episodi ma pe… -