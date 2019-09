Teresa De Santis | direttrice Rai 1 | Non farò l' agnello sacrificale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Mi difenderò fino all’ultimo, non sarò un”.Dedi Raiuno, in una intervista a La Stampa spiega che “sentirsi vittime è il primo passo per condiscendere alla sconfitta.Certo la nostra è un’azienda difficile. E a proposito del fuoco amico, potrei citare la famosa frase (comica) di Luttazzi: ’In Rai non sai mai quando ti arriverà una coltellata ma la cosa certa è che ti arriverà dal tuo migliore amico”.È stata lasciata sola?“Non mi sono sentita in gran compagnia - risponde ladi Raiuno - Una storia antica per una donna che riveste una posizione strategica. Io vado in guerra a mani nude. Il maggiore competitor ha investito milioni su una programmazione che lo illumina sette gironi su sette, hanno nuove produzioni, nuove ...

