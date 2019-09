Sbarchi | al vertice di Malta l' Italia punta i piedi con la Ue E la Ocean Viking approda

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su Sbarchi e ridistribuzione migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...