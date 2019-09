Immancabile rimborso ENEL il 23 settembre | IVA su accise e modulo inventato

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Da tempo non si parlava di un fantomatico, diffuso tramite le solite catene social che spesso e volentieri alimentano tanta disinformazione sotto questo punto di vista. Così è stato anche oggi 23, dopo il nostro ultimo bollettino che ormai risale a tantissimo tempo fa come si potrà notare. In questo frangente, più in particolare, si parla della non corretta applicazione dell'IVA sulle, che avrebbe determinato importi sballati all'interno delle nostre bollette. Come stanno realmente le cose? Plausibile uno scenario nel quale si possa andare incontro ad untramite ilche sta circolando sul web? Assolutamente no, come è stato confermato anche dai colleghi di bufale.net. La fonte ha interpellato direttamente l'azienda per vederci chiaro, arrivando così a smentire tutte le informazioni alimentate da chi ha scarsa conoscenza del settore. ...

