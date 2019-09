Ilaria Spada tra bullismo e Kim Rossi Stuart | confessioni inedite a Vieni da me

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 23 settembre 2019)da me: vittima die legame con KimPrima volta ada me per. L’attrice è stata ospite dell’amica Caterina Balivo nella puntata di lunedì 23 settembre. L’intervista, che è stata programmata per promuovere il nuovo film Tutta un’altra vita, è stata occasione per conoscere … L'articolotrae Kimda me proviene da Gossip e Tv.

