Gears 5 | i giocatori chiedono a gran voce di inserire un personaggio nel gioco

Gears 5 : The Coalition ci spiega perché la campagna non avrà la modalità co-op per 4 giocatori : The Coalition sta introducendo alcune novità con Gears 5, che viene pubblicizzato come il più grande gioco della storia del franchise. Dalla campagna al PvP e tutto il resto, Gears 5 promette di essere davvero ambizioso, molto più di Gears of War 4. Ma un'area in cui il gioco è effettivamente ridotto rispetto alla trilogia originale è la sua modalità cooperativa.Mentre Gears of War sotto Epic Games presentava opzioni cooperative per quattro ...