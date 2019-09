Brennero | esplosione in un supermercato | si temono vittime

Brennero - esplosione in un supermercato sul versante austriaco : nove feriti - una persona ancora sotto le macerie : esplosione in un piccolo supermercato di St. Jodok, paese sul versante austriaco del Brennero. Il sito del quotidiano Tiroler Tageszeitung riporta che nove persone sono rimaste ferite, mentre una risulta ancora essere sepolta tra le macerie dell’edificio in fiamme. Sul posto si trovano le compagnie del vigili del fuoco della zona e le forze dell’ordine. Tre persone sono state subite trasferite in ospedale a Innsbruck, capitale del ...

