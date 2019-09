Arrestato a Pisa un uomo che ha venduto le sue due figlie per darle in sposa 

Pisa : vende le figlie per le nozze con i cugini - Arrestato : Un cittadino bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa con l'accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato in maniera reiterata le due figlie, una delle quali da poco maggiorenne: la loro colpa sarebbe stata quella di avere dei fidanzati diversi da quelli prescelti per loro dal genitore.Le ragazze secondo i desiderata del padre avrebbero dovuto sposarsi con due cugini alle cui famiglie l’uomo le aveva già vendute in cambio di denaro. ...

Pisa - primo arresto per Codice rosso : uomo Arrestato per induzione al matrimonio : Avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pisa per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice rosso. Si tratta – è stato spiegato dagli inquirenti – della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. L’uomo, ...