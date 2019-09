Sampdoria-Torino | le parole di Di Francesco e Mazzarri | il tecnico granata si lamenta del

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...

Sampdoria-Torino, le pagelle di CalcioWeb – E' andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Torino in un match importante valido per il campionato di Serie A, reazione della squadra di Di Francesco che si è messa alle spalle le prime tre giornate da dimenticare, l'ex Roma era a serio rischio esonero. Altro passo indietro invece per la squadra di Walter ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – Voglia di riscatto. Questo l'obiettivo di liguri e piemontesi che sono pronte a sfidarsi per una delle tre gare delle 15 di questo quarto turno di Serie A. Zero punti per i blucerchiati, in crisi di gioco e risultati; sconfitta interna inaspettata e niente punteggio pieno per i granata, stoppati dal Lecce al Comunale nel monday night. Si attendono con continuità i gol di Quagliarella e la ...

Allerta Meteo declassata in Liguria : Sampdoria-Torino si gioca : A seguito del declassamento dell’Allerta Meteo sulla Liguria da arancione a gialla è stato dato il via libera al match Sampdoria–Torino in programma alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La decisione è stata il risultato di un vertice in Prefettura con gli organi della protezione civile. L'articolo Allerta Meteo declassata in Liguria: Sampdoria-Torino si gioca sembra essere il primo su Meteo Web.

Sampdoria-Torino - nessun rinvio : squadre regolarmente in campo : E’ arrivata la decisione sulla disputa di Sampdoria-Torino, una delle tre gare delle 15 di questo pomeriggio valevole per la quarta giornata di Serie A. La Protezione Civile ieri ha diramato l’allerta arancione a causa delle piogge su Genova che potrebbero mettere a rischio il match di Marassi. Dopo la riunione di stamattina della Prefettura alle 11, però, si è scelto di proseguire con l’allerta arancione, anche perché al ...

Sampdoria-Torino - Mazzarri si aspetta una grande prestazione e spiega l’esclusione di N’Koulou dai convocati : “Al di là dei risultati si guardano le prestazioni, a volte i primi non sono in linea. Contro il Napoli la Sampdoria è stata cinica e hanno giocatori di alto livello. Tre partite non sono indicative soprattutto se si cambia allenatore. Ci sarà un pubblico caldo a loro favore ma confido sui nostri che ci daranno una mano”. Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida a Marassi contro la ...

Sampdoria-Torino - la carica di Di Francesco in conferenza : “Ora dobbiamo vincere”. E sulla vicenda cessione… : “C’è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello. dobbiamo trascinare il nostro pubblico e farci trascinare”. Unica squadra ancora a zero punti, la Sampdoria conta di sbloccarsi domani contro il Torino. Eusebio Di Francesco, analizzando le tre sconfitte sofferte fin qui in campionato, ammette: “Ci è mancata la continuità, ...

Probabili formazioni Sampdoria-Torino – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita molto importante, quella tra Sampdoria e Torino. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento veramente di crisi, i blucerchiati sono ancora fermi a zero punti in classifica ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni, il tecnico ex Roma è sulla graticola e non può permettersi nuovi ...

