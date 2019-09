Probabili formazioni 4^ giornata Serie A | Sassuolo-SPAL | Defrel e Traore dal 1′

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Cagliari-Genoa - Joao Pedro e Castro dal 1' - c’è Ghiglione : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Europa League - Cluj-Lazio Probabili formazioni : Caicedo-Correa in attacco : CLUJ LAZIO probabili formazioni- Dopo il passo falso contro la SPAL nell’ultima sfida di campionato, la Lazio è pronta a recitare una parte da protagonista in Europa League. Simone Inzaghi ha voglia di confermarsi anche a livello europeo, e proverà a spingere i biancocelesti verso traguardi prestigiosi. Il tecnico capitolino si affiderà al solito 3-5-2. […] L'articolo Europa League, Cluj-Lazio probabili formazioni: Caicedo-Correa in ...

Europa League - Roma-Basaksehir Probabili formazioni : Zaniolo dal 1' - fuori Kluivert : ROMA BASAKSEHIR probabili formazioni- La Roma si prepara all’esordio stagionale in Europa League. Giallorossi nettamente favoriti, ma attenzioni alle sorprese inaspettate. Detto questo, Fonseca si affiderà al solito 4-2-3-1. Fazio-Mancini coppia centrale, con Smalling ancora in panchina. A centrocampo spazio per Veretout, e la novità Diawara al posto di Cristante. Zaniolo sarà preferito a Kluivert […] L'articolo Europa League, ...

Dinamo Zagabria-Atalanta Probabili formazioni : Gomez a ridosso di Zapata-Ilicic : Dinamo ZAGABRIA ATALANTA probabili formazioni- Esordio storico per l’Atalanta in Champions League e spazio alle prime scelte di Gasperini in vista della sfida di questa sera sul difficile campo della Dinamo Zagabria. Il tecnico nerazzurro si affiderà al 3-4-1-2. Out Muriel per infortunio, anche se le condizioni dell’attaccante nerazzurro verranno valutare con calma nel corso […] L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta probabili ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia - i Probabili sestetti titolari e le formazioni. Gli azzurri si affidano a Zaytsev e Juantorena : Oggi pomeriggio (ore 17.00) l’Italia scenderà in campo per affrontare la Turchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri andranno a caccia della vittoria a Nantes dove partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario comunque ostico e impegnativo che potrebbe creare dei grattacapi. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno nel mirino i quarti di finale ...

Lecce-Napoli oggi su DAZN - orario d’inizio e come vederla anche in tv su SKY. Le Probabili formazioni : Nel programma della quarta giornata di Serie A c’è Lecce-Napoli che si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani, che in due anni li ha portati dalla Serie C al massimo campionato italiano, sono reduci dal successo esterno sul Torino, il loro primo stagionale dopo due sconfitte. Gli undici titolari di lunedì sera allo Stadio Olimpico della città ...

Sassuolo-SPAL oggi in tv - orario d’inizio e dove vederla. Le Probabili formazioni : Quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019, che vivrà sfide importanti già quest’oggi, a partire dalle ore 12.30, quando il Sassuolo di Domenico Berardi scenderà in campo contro la SPAL, per una sfida che assegnerà punti importanti nella zona medio-bassa della classifica. La partita si svolgerà quest’oggi, a partire dalle ore 12.30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, ...

Juventus Verona Probabili formazioni - maxi turnover : Dybala titolare : Juventus Verona probabili formazioni – Juventus-Verona è la partita del sabato della quarta giornata di Serie A che si giocherà oggi alle 18, la squadra allenata da Sarri dopo due pareggi consecutivi punta a tornare alla vittoria. La Juventus dopo la brutta partita di Firenze è tornata a giocare su livelli molto alti in casa dell’Atletico Madrid in Champions League, dove è andata avanti di due gol prima di farsi rimontare. Un problema ...

Probabili formazioni Lazio-Parma : importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa : Probabili formazioni Lazio-Parma – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra Lazio e Parma. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il Parma, la ...

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina : Montella si affida alla qualità - Gasperini sorprende : Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Si gioca la 4^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, in campo Atalanta e Fiorentina in una delle partite più importante della giornata. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la bruttissima prestazione in Champions League, in campionato però l’Atalanta è sempre grande protagonista. Gli uomini di ...