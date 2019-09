L’eredità di Friends 25 anni dopo | punti di forza e debolezze di una comicità

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 22 settembre 2019) Nel 1994 David Crane e Marta Kauffman hanno sottoposto a NBC una serie sul sesso, l'amore, le relazioni, le carriere, in una fase della vita in cui tutto è possibile. E certo non potevano immaginare che a distanza di 25saremmo stati ancora qui a parlarne, anzi a celebrarla quale fenomeno culturale a tutto tondo. Perché è questo cheè stata e che continua a essere agli occhi di chi ne ripercorre le stagioni per l'ennesima volta. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey sono ancora gli adorati protagonisti di avventure tragicomiche fra relazioni travagliate, amicizie sincere o di convenienza, rapporti familiari imperfetti, carriere altalenanti e... il divano del Central Perk. I loro fallimenti sono i nostri fallimenti, le loro gioie le nostre gioie. Ed è ancora più incredibile che fin dall'inizio la natura dei personaggi sia stata influenzata così profondamente dai ...