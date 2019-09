Clima | WWF | il Panda chiede un “New Deal” all’Assemblea Generale dell’ONU VIDEO

Decreto Clima - il WWF : “Su sussidi ambientalmente dannosi il governo dia subito un segnale” : Accelerare la decarbonizzazione non deve essere uno slogan, ma una realtà che tutte le istituzioni, le aziende e i cittadini devono praticare da subito. Lo ricorda il WWF alla notizia dello stop, da parte del Consiglio dei Ministri, al cosiddetto Decreto Clima, un segnale non incoraggiante alla vigilia del Summit sul Clima convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il testo sospeso conteneva alcune misure condivisibili, per quanto ...

In arrivo nuovo report IPCC - WWF : “La crisi Climatica sta provocando mutamenti irreversibili per oceani e regioni polari” : “Comincia oggi nel Principato di Monaco il 51° meeting dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) con l’obiettivo di approvare lo Special report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC), che traccerà gli impatti e i rischi per la natura e gli esseri umani provocati dai radicali mutamenti che stanno avendo luogo negli oceani, nelle regioni polari e nei ghiacciai per effetto del cambiamento climatico“: lo ...

Al Fermi di Vittoria - assemblea del WWF sui cambiamenti Climatici : L'Istituto "Fermi" di Vittoria ha inaugurato il nuovo anno scolastico parlando di cambiamenti climatici grazie ad una iniziativa del WWF

Incendi - WWF : “L’Amazzonia brucia - a rischio il pilastro del nostro equilibrio Climatico “ : Lo scorso aprile le immagini di Notre Dame in fiamme hanno creato uno straordinario moto d’animo che ha spinto persone in tutto il mondo a piangere e soffrire per Parigi, ma anche a mobilitarsi. Oggi c’è bisogno della stessa voglia di reazione per quello che sta accadendo a quegli ecosistemi unici e irripetibili che non sono stati creati dall’uomo, ma sono fondamentali per la sua sopravvivenza e stanno rischiando di scomparire per ...

Incendio Spagna - il Wwf : “Il rogo a Gran Canaria è legato al cambiamento Climatico” : L’Incendio a Gran Canaria “risponde alla nuova tipologia di incendi strettamente legata ai cambiamenti climatici e a condizioni meteorologiche estreme, con ondate di calore, bassa umidità – al di sotto del normale – e vento forte”. A sostenerlo è la portavoce dell’organizzazione ambientalista Wwf ed esperta in incendi, Lourdes Hernandez, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Vanguardia. La ...

In 40 anni - perso il 53% della fauna selvatica nelle foreste - WWF : “Stiamo uccidendo il nostro più grande alleato naturale contro la crisi Climatica” : La quantità di fauna selvatica nelle foreste del mondo è crollata del 53% in soli 40 anni, hanno svelato gli ambientalisti. L’umanità sta uccidendo il più grande alleato naturale della Terra nella lotta contro la crisi climatica, ossia le foreste, secondo un rapporto del WWF. L’organizzazione sta chiedendo ai leader mondiali di dichiarare l’emergenza planetaria e di sviluppare un “nuovo accordo per la natura e le persone” per fermare la crisi ...