In Africa insegniamo il cucito ai bambini Un modo per unire una società lacerata dalla

(Di sabato 21 settembre 2019) Kagabandoro è una cittadina di poco più di 20mila abitanti, a 245 km a Nord di Bangui, la capitale della Repubblica Centrna. Le strade al mattino sono affollate da gente che va in tutte le direzioni; nuvole disi dirigono verso scuola. Ci dirigiamo anche noi in una delle scuole in cui Intersos permette ad oltre 500di ricominciare un percorso di studio. Nella Repubblica Centrna, infatti, solo tresu cinque vanno a scuola, e solo sei su cento concludono le scuole secondarie. La maggior parte degli insegnanti qualificati resta nella capitale, perché il timore di spostarsi nelle zone interne è ancora molto elevato. Moltiin età scolare, per vari motivi, non frequentano la scuola, in alcuni casi da anni. Per Intersos riportarli a scuola significa innanzitutto toglierlistrada, metterli in un posto sicuro per una parte della giornata e ...

