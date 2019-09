Giuseppe Conte | lo sfogo con i ministri Pd | Possiamo fidarci di Matteo Renzi?

Giuseppe Conte "scippa" la polizia a Matteo Salvini : il governo ricicla le promesse del leghista : Il governo giallo-rosso deve fare i conti con i consensi e così utilizza un'arma di Matteo Salvini: il riordino delle carriere per forze di polizia e forze armate. Giuseppe Conte ha convocato un tavolo, intorno al quale ha messo i ministri dell'Interno Lamorgese, della Difesa Guerini, della Giustizi

Vaticano - da Papa Francesco in giù tutti per Giuseppe Conte : "La linea del Piave" : Chi c'è alle spalle di Giuseppe Conte? Chi spinge il premier? A spiegare la rete di relazioni del presidente del Consiglio ci prova sul Corriere della Sera Francesco Verderami, che dà conto di come anche Silvio Berlusconi sia stato in parte conquistato dal presunto avvocato del popolo. Questo perché

Giuseppe Conte ad Atreju - le nuove tasse per evitare l'aumento Iva : colpiti aerei e alimentari : Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, Giuseppe Conte - ospite d'onore nella fossa dei leoni - presenta l'Italia del governo giallorosso di Pd e M5s. Un'Italia che sarà colpita da una nuova pioggia di tasse, lo conferma proprio il presidente del Consiglio. Spiegando a Bruno Vespa le vie che pe

Giuseppe Conte - azzardo ad Atreju : "Il Pd non lo ho mai frequentato" - la folla rumoreggia : Bisogna almeno dargli atto di avere coraggio. Si parla di Giuseppe Conte, il premier-bis, colui il quale è passato con disinvoltura dalla Lega al Pd senza cambiare ruolo. Già, perché il presidente del Consiglio si è presentato ad Areju, la kermesse politica organizzata da Fratelli d'Italia sull'isol

Roma - Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Atreju, la festa di FdI in corso sull’isola Tiberina. Il premier, accompagnato dal figlio, è stato accolto da Giorgia Meloni. L'articolo Roma, Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - sospetto su Giuseppe Conte : "Sbarchi in aumento? Ha venduto i confini per qualcos'altro" : Matteo Salvini non ha dubbi: "Giuseppe Conte ha svenduto i confini italiani in nome di qualcos'altro". Gli arrivi, infatti, sono aumentati del 51 per cento rispetto al 2018. Un dato che non passa inosservato: "Anche questa notte c'è stato uno sbarco. Insomma, o sono incompetenti, o sono ipocriti". I

Giuseppe Conte risponde a Di Battista : "Mi fido del Pd" : Le parole di Di Battista? “Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1.

Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte : "Immigrazione? Ve li ciucciuate voi e zitti" : Noi lo avevamo detto a caldissimo. Anzi, lo avevamo detto ancor prima del vertice a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron: in tema di immigrati, l'Italia non avrebbe ottenuto nulla, zero. Previsione confermata dopo il summit di ieri, mercoledì 18 settembre. E sull'incontro, su Twitter,

Giuseppe Conte - il sondaggio Emg Acqua che lo smaschera : immigrati ed Europa - disastro giallorosso : "Poca o nessuna fiducia" nel governo di Giuseppe Conte. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre sottolinea come il 48% degli intervistati non riponga grandi speranze nel governo Pd-M5s, mentre il 29% dell'elettorato si dice "molto" o "abbastanza" fiducioso nell'operato del Conte-bis. Leggi anche:

Immigrazione - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Marcon : Italia sconfitta ancora? : Tutto come previsto. Nel vertice a Palazzo Chigi con Emmanuel Macron sull'emergenza-Immigrazione, Giuseppe Conte non ha ottenuto nulla. Solo belle parole, anzi una presa in giro, che il premier-bis prova a spacciare come una svolta. "Sono lieto di ricevere il presidente francese Macron. Il nostro ra

Giuseppe Conte - il retroscena : quei contatti con Gianni Letta per blindare il Senato : Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle stanno studiando le contromosse nel caso in cui Matteo Renzi disattendesse le sue promesse sul sostegno al governo giallo-rosso da parte dei suoi nuovi gruppi parlamentari. Fonti del M5s confermano a La Stampa che ci sia stato un contatto tra il presidente del

Giuseppe Conte incontra i sindacati : "Giù le tasse sul lavoro - investimenti al Sud" : "Alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti 'verdi', e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica". Giuseppe Conte ha inc

Massimo Cacciari : "Un'intesa politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sarebbe logica. Sono molto affini" : "Matteo Renzi vuol fare Macron. I Contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si posSono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: Sono molto affini". Ma