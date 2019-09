F1 e MotoGP oggi in tv | gli orari completi e come vedere tutto su SKY e TV8 Il programma

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Sarà un sabato motoristico assolutamente da non perdere quello di! Saranno in scena, infatti, in contemporanea, il Gran Premio di Singapore 2019 della Formula Uno e il Gran Premio di Aragon del Motomondiale. Due eventi assolutamente da non lasciarsi sfuggire ma, com’è ovvio, gli appuntamenti sono numerosi e rischiano di sovrapporsi. Per non avere alcun dubbio sued eventi, vi proponiamo ilcompleto di questo sabato 21 settembre. Il sabato del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno sarà disponibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (121 di Sky e 8 del dgt) sarà disponibile la differita delle qualifiche. In streaming si potrà seguire tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OA Sport garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdere nemmeno un istante dello ...

