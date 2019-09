Tom Welling riveste i panni di Superman per il crossover ' Crisis on infinite Earths'

Tom Welling sarà di nuovo Clark Kent nel crossover dell’Arrowerse : Tom Welling tornerà nei panni del Clark Kent di Smallville nel crossover dell’Arrowverse in onda a fine anno su The CW. Notizie del giorno. Non c’è due senza tre. Pare che Tom Welling sarà presente nel mega crossover di dicembre e gennaio tra le serie tv dell’Arrowverse, ossia l’universo DC Comics che include Arrow (ancora per poco) Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, The Flash e adesso Batwoman. Tom Welling ormai ...

