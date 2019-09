Summit Onu sul clima | al centro riduzione delle emissioni e stop a nuove centrali a

Sciopero globale per il clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi in vista del Summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno della manifestazione che apre i sette giorni di appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, la prima a protestare ogni venerdì davanti al parlamento di Stoccolma. ...

La settimana del clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il Summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Incendi : il segretario generale dell’ONU vuole Summit sull’Amazzonia : Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha discusso giovedì l’idea di organizzare un incontro a margine dell’Assemblea generale il mese prossimo per discutere della situazione in Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, in cui gli Incendi sono in aumento. “La situazione in Amazzonia è chiaramente molto seria”, ha dichiarato Antonio Guterres in un briefing stampa a margine di una conferenza ...

Greta Thunberg va in America in barca a vela per il Summit Onu : Greta Thunberg è partita per andare a New York in barca a vela, per il summit Onu. L'attivista svedese parteciperà al vertice sul clima in settembre, poi a dicembre alla Conferenza Onu sul clima in Cile. Il Climate Action summit dell'Onu è fissato per il 23 settembre al Palazzo di Vetro. Successivamente, Greta viaggerà attraverso Stati Uniti, Canada, Messico per poi partecipare alla conferenza Cop 25 in programma ...