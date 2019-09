Stromboli ancora attivo | la Protezione civile Sicilia avverte | “Servono interventi rapidi”

Erutta ancora lo Stromboli : i VIDEO dell’esplosione : Il giorno 29 Agosto 2019 alle ore 20:43:41 UTC la rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto forte, associato a parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressione acustica) al di sopra della attività esplosiva ordinaria e classificabile come evento esplosivo Maggiore. L’evento sismico (4.0×10-4m/s in velocità e 4.5 x10-5m in spostamento) supera di oltre un ordine di grandezza i valori ...

Stromboli : abitante - ‘notte insonne - attività vulcano ancora forte’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – “E’ stata una notte insonne, anche perché l’attività del vulcano non si è mai fermata ed è ancora molto forte, c’è del fumo che sale e poco fa c’è stata un’altra piccola esplosione. Insomma, non siamo per niente tranquilli”. A parlare con l’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, un abitante di Ginostra, frazione di Stromboli, sommersa anche ieri sera, dopo le due ...

Esplosione Stromboli - è ancora allerta : la Protezione Civile estende l’interdizione alla navigazione : A seguito del parossisma registrato ieri sull’isola di Stromboli, questa mattina il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha coordinato un nuovo punto di situazione in collegamento con i centri di competenza scientifica, le autorità locali e le strutture operative che stanno garantendo sul posto la risposta di Protezione Civile. Nel corso dell’incontro, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, è stato deciso ...

Esplosione Stromboli - ancora incendi dopo l’eruzione : canadair in azione : Proseguono gli incendi a Stromboli dopo la violenta Esplosione di ieri che ha fatto piovere dal vulcano una pioggia di cenere e lapilli. Questa mattina i canadair sono tornati per spegnere delle fiamme che si sono sviluppate nella zona dell’Osservatorio etneo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione spegnendo gli ultimi focolai rimasti. L’Esplosione, infatti, aveva provocato alcuni incendi di ...

Lo Stromboli erutta ancora - l’INGV : “Altezza della colonna eruttiva superiore ai 2 Km” [FOTO e VIDEO] : Nuova eruzione oggi dello Stromboli che ha causato panico tra i turisti, ma per fortuna senza danni. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che l’esplosione di forte intensità delle 12:17 è classificabile come evento parossistico ed ha interessato l’area craterica dello Stromboli. In particolare, l’evento ha riguardato principalmente il settore centro meridionale ...

Stromboli - il vulcano erutta ancora : isola avvolta nel fumo. FOTO : Stromboli, il vulcano erutta ancora: isola avvolta nel fumo. FOTO Il boato poco dopo mezzogiorno. Ingv: è una replica dell'evento del 3 luglio. Non si registrano danni a cose o persone. La fuoriuscita di lapilli e materiale incandescente ha provocato un incendio in contrada Forgia Vecchia e piccoli focolai nella zona di ...