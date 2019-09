Secondo Sony la realtà virtuale ha ancora molto da imparare

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Dire cheè tra i maggiori sostenitori dellanel settore non è un'esagerazione. Sono stati fatti passi da gigante con PSVR negli ultimi due anni, ed è chiaro che questa è un'area su cui la società continuerà ad investire. Ma anchecapisce una cosa: laagli inizi e chi lavora in questo spazio hada.Di recente, in un'intervista con GameWatch (tramite Wccftech), il presidente di SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha parlato dellae ha affermato che, sebbene si tratti di un impressionante pezzo di tecnologia che ha mostrato grandi potenzialità, hadaYoshida, migliorando l'hardware di base si migliora anche l'esperienza VR di conseguenza.Leggi altro...

LaStampa : Il secondo album del rocker di Zocca contiene Albachiara: «E dire che non doveva esserci». Un cofanetto della Sony… - Eurogamer_it : #Dreams durerà molto a lungo secondo #Sony. - martinomosna : @anto_giordano In effetti, non credo proprio siano 'spente'. Spengono lo schermo, ma restano connesse. Sicuramente… -