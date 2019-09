Lega | il sondaggio di Termometro Politico la dà al massimo storico | Matteo Salvini

Partiti : sondaggio Emg - Lega prima al 33 - 1 - secondo Pd al 20 - 2 - Iv al 3 - 4 : Roma, 19 set. (AdnKronos) – secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,1% degli intervistati voterebbe per il partito guidato da Salvini, il 20,2% per il Pd. Il M5S otterrebbe il 18,5% delle preferenze, Fratelli d’Italia il 7,3%, Forza Italia il 7,0%. Seguono Italia Viva al 3,4%, Più ...

Sondaggio Swg - Enrico Mentana : Lega inarrestabile raggiunge il 34 per cento. Calano Pd e 5 Stelle : "Se si dovesse votare oggi la Lega riguadagna il 34 per cento ottenendo un +0,6 rispetto alla scorsa settimana. Mentre il Partito Democratico scende del -0,6 e arriva al 21,5 per cento ottenendo comunque la nomina di secondo partito". Questi i dati eclatanti del Sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enri

Matteo Salvini - il sondaggio del ribaltone storico : la Lega avanza in Umbria - M5s e Pd alla canna del gas : In Umbria la Lega avanza e la vittoria sembra più vicina che mai. Sondaggi riservati alla mano, il presentimento si fa sempre più reale dopo le assidue presenze di Matteo Salvini e dopo gli scandali della Sanità del sistema rosso. Il centrodestra (Carroccio compreso) ha schierato Donatella Tesei, me

Nessuna luna di miele per il governo - la Lega resiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...

Sondaggio : il governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...

DiMartedì - sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Sondaggio di Alessandra Ghisleri : "Lega primo partito al 30-32 per cento - Cinque stelle sotto il 17" : "Il partito che ha più consensi è quello dell'astensione. Quindi rabbia e confusione regnano in questo momento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in collegamento con Omnibus, su La7, presenta le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche:

Sondaggio Piepoli - per Matteo Salvini e la Lega ora è un incubo : soglia psicologica - le cifre : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto ora, un momento in cui si cerca di comprendere come la crisi di governo e la nascita dell'esecutivo M5s-Pd abbaia rimescolato le carte. Come è noto, tutti gli istituti demoscopici danno conto del crollo della Lega di Matteo Salvini, il quale ha aperto la crisi

Sondaggio Demopolis per il Tg3 - sorpasso di Movimento 5 Stelle - Pd e Leu su Lega - Fdi e Forza Italia : "Le forze della nuova maggioranza di governo hanno più consenso dell'opposizione e sorpassano il centrodestra", esulta il piddino Ubaldo Pagano sul suo profilo Facebook anticipando così il Sondaggio Demopolis per il Tg3 che sarà illustrato stasera 6 settembre. Secondo le ultime rilevazioni, "Pd-M5s

Sondaggio : la più eLegante del Festival di Venezia 76 è… : Liv Tyler in Stella McCartneyCate Blanchett in Armani PrivéScarlett Johansson in CelineMichelle Hunziker in Giorgio ArmaniLily-Rose Depp in ChanelAlessandra Mastronardi in Giorgio Armani PrivéKristen Stewart in ChanelIman in Valentino CoutureSienna Miller in GucciPenelope Cruz in Ralph & Russo CoutureMeryl Streep in GivenchyIsabelle Huppert in Armani PrivéLaura Dern in GucciMonica Bellucci in Dolce & GabbanaElsa Hosk in EtroEmmanuelle ...

Sondaggio Swg di Enrico Mentana : crollo Lega e botto M5s - cifre-choc dopo agosto : Torna il Sondaggione del lunedì di Enrico Mentana. Il primo proposto nel corso del TgLa7 dopo la pausa estiva di Swg, l'istituto che cura la rilevazione. Pausa agostana gravida di eventi politici, come è noto, con il concretizzarsi della crisi aperta da Matteo Salvini e con l'ormai imminente nascita

M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Pietro Senaldi - il sondaggio che incorona Giorgia Meloni : sfiora il 9 per cento e "ruba" elettori alla Lega : «Per forza, sono l'unica persona normale in circolazione». Così direbbe Giorgia Meloni se qualcuno le telefonasse per chiederle come ha fatto in un anno e mezzo di governo gialloverde a portare Fratelli d'Italia dal 4,3% del 4 marzo 2018 all'8,8 dell'ultimo sondaggio diffuso da YouTrend, che la dà d

M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%