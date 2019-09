Il rompicapo filosofico The Sojourn è disponibile oggi su PC e console

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Shifting Tides ed il publisher Iceberg Interactive annunciano che il puzzleTheè stato pubblicatosu Xbox One, PS4 e PC via Epic Games Store.Questo ricco mondo pieno di puzzle impegnativi vi consentirà di intrecciare coloratissimi mondi tra loro èad un prezzo di 21,99 euro. Sviluppato in prima persona, Theoffre una visione unica e stimolante del genere puzzle. Il misterioso mondo di gioco è ricco di diverse sfide che metteranno a dura prova il giocatore.Il titolo è composto da quattro capitoli, tutti disegnati a mano, ognuno con stili ed atmosfere distinte. La narrazione filosofica di sicuro catturerà il giocatore con 10 ore intense di gameplay. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

