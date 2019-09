F 1 | GP di Singapore - Hamilton il più veloce nelle Libere 2

Hamilton - Verstappen - Vettel nelle FP2 a Singapore : Lewis Hamilton ha chiuso in testa le seconde libere del GP di Singapore, con un vantaggio di soli 0.184s sulla Red Bull di Max Verstappen, con Sebastian Vettel terzo a decimi dal leader, dopo il secondo posto nelle FP1. Hamilton ha fatto subito il tempo sulle medie, 1.39.991s, che riflette non solo il vantaggio Mercedes […] L'articolo Hamilton, Verstappen, Vettel nelle FP2 a Singapore sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica FP2. Hamilton in testa - Vettel 3° a 8 decimi - Leclerc 6° : Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il britannico della Mercedes ha stampato 1:38.773 e ha così preceduto l’olandese Max Verstappen di 184 millesimi, il pilota della Red Bull è rimasto in scia al Campione del Mondo e sembrano proprio questi due piloti i grandi favoriti per i successo. Sebastian Vettel accusa ben otto decimi di ritardo ...

F1 - GP Singapore 2019 : semplice multa alla Mercedes di Hamilton per la benzina : Nessuna novità sul fronte GP di Singapore 2019, quindicesimo round del Mondiale di F1. Al termine del prove libere 1 la Mercedes di Lewis Hamilton è finita sotto investigazione per un valore anomalo relativo alla temperatura della benzina riscontrata sulla W10 del britannico. Il carburante aveva un valore non conforme alle norme (nel caso specifico l’articolo 6.5.2). Come era già avvenuto nel GP d’Austria, nel caso dell’Alfa ...

F1 - GP Singapore 2019 : Lewis Hamilton sotto investigazione - benzina troppo fredda. Cosa rischia il britannico? : Lewis Hamilton è sotto investigazione. Il weekend riservato al GP di Singapore 2019 non è iniziato nel miglior modo per il Campione del Mondo che, dopo il terzo posto nelle prove libere 1, ha appreso la notizia di una possibile irregolarità sulla sua Mercedes: la benzina impiegata nella FP1 sarebbe infatti troppo fredda e non rispetterebbe i limiti imposti dal regolamento della FIA. Se il tutto venisse confermato, le Frecce d’Argento si ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Vettel sfida Hamilton e Verstappen. Leclerc per risolvere i problemi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Pomeriggio di fuoco sul tracciato asiatico sotto la luce artificiale, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e andare alla ricerca della messa a punto perfetta in vista di ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Ci attende una gara complicata - attenzione al surriscaldamento…” : Lewis Hamilton è apparso decisamente concentrato e smanioso di rimettere la vettura in pista, dopo i due mancati successi tra Belgio e Italia, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. L’inglese, che si è presentato in sala stampa con un look davvero particolare, ovvero con dreadlocks e codino, sa di avere una ottima chance a Marina Bay, con la sua W10 ...

F1 - GP Singapore 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Vettel e Hamilton si dividono i record : Seppur di creazione recente il tracciato di Marina Bay, sede dell’imminente GP di Singapore 2019 di Formula 1, è entrato di diritto nella storia della categoria quando nel 2008 vi si è disputata la prima corsa ufficiale in notturna. Non è però bastata l’illuminazione artificiale per rendere ancora più indelebile quella storica prima edizione in quanto l’evento è stato immortalato nella memoria di tutti per il celebre crashgate ...