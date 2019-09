Ecco tutti gli Amici Vip

Tutti al centro. Dopo Renzi e Calenda scendono in campo anche i cattolici : "Ecco la nuova Dc" : Una nuova Balena Bianca. Lorenzo Cesa (Udc) rompe gli indugi e annuncia la nascita di un partito di area democristiana...

Svelati Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro - Ecco tutti i dettagli : Monaco di Baviera – È il primo smartphone dopo lo tsunami del “bando” firmato da Trump che la scorsa estate ha di fatto impedito a Huawei di avere rapporti commerciali con le aziende americane. La serie Mate 30 rappresenta quindi, idealmente, un nuovo inizio dal futuro incerto per il colosso cinese. Tecnicamente i prodotti mantengono inalterate le prerogative di dispositivi di fascia alta, potenti e con il reparto fotografico ai vertici di ...

Renzi lascia finalmente il Pd : Ecco perché sarà davvero un bene per tutti : Fine degli equivoci: la mossa dell'ex rottamatore pone fine alle contraddizioni di un partito ormai vittima delle sue contraddizioni e apre la strada alla nascita di un sistema politico multipolare e proporzionale. Dai forzisti senza Berlusconi, all'alleanza dem-Cinque Stelle ora nessuno ha più alibi. Nemmeno Renzi.

Petrolio - balzo dei prezzi. Ecco gli effetti sulla spesa degli italiani : tutti i rincari : Il prezzo del greggio sale del 10%. I principali effetti ai distributori: per benzina e diesel rincari da subito. Sale il costo dell’energia e della spesa di carne, pesce, frutta a verdura. E’ l’effetto dell’aumento dei costi di trasporto

X Factor 13 - tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ecco chi è : X Factor 13, tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ha sedici anni, viso pulito e un inedito “A domani per sempre” che spacca. Nella prima puntata delle audition che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, sul palco di X Factor è salita Sofia Tornambene in arte Kimono, ma in tantissimi si sono chiesti «dove l’abbiamo già vista?». Sofia Tornambene in arte Kimono ha incantato il ...

Governo Conte 2 - scelti sottosegretari e viceministri : Ecco tutti i nomi : La squadra del Governo Conte bis è finalmente completa, nel Consiglio dei Ministri di stamattina sono state approvate le nomine dei viceministri e dei sottosegretari. In tutto sono 42, ossia 10 viceministri e 32 sottosegretari. Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto 21 nomine, il PD 18, poi due provengono da Liberi e Uguali e uno dal Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero, quest'ultimo è Riccardo Merlo, che ha votato la fiducia al ...

Milan Games Week 2019 powered by TIM : Ecco tutti i dettagli per trovare il meglio degli eSports : Continua ad arricchirsi il palinsesto della prossima Milan Games Week powered by TIM, l'appuntamento che dal 27 al 29 settembre porterà a Fiera Milano Rho momenti imperdibili per gli appassionati di videogiochi competitivi. Arrivano oggi importanti novità per chi visiterà la manifestazione per seguire dal vivo tornei di eSports e incontrare alcuni dei più importanti giocatori professionisti del panorama nazionale e internazionale. Ma cosa sarà ...

Tutti i luoghi da visitare se sei in Sicilia : Ecco “Le Vie dei Tesori” 2019 : In Sicilia parte “Le Vie dei Tesori”, la manifestazione culturale che quest’anno mette in mostra centinaia di gioielli della cultura e della storia Siciliana. Porte aperte in palazzi, torri, chiese, bellezze naturali, abbazie e carceri per tre week-end. La Sicilia così mette i mostra le sue infinite attrazioni. La kermesse, nata per mettere in mostra le bellezze di Palermo, si allarga ancora di più coinvolgendo inizialmente due ...

X Factor 13 - Sofia in arte Kimono conquista tutti : Ecco dove l’avete già vista : A conquistare la scena nella prima puntata delle audition di X Factor 13 è stata Sofia Tornambene, in arte Kimono. Sedici anni, capelli dal taglio sbarazzino, look sportivo e una voce che travolge tutti quando canta “A domani per sempre“, il suo brano inedito che ha scritto quando aveva quattordici anni. Nel corso della serata però, in tantissimi sui social si sono chiesti dove l’avessero già vista perché il suo volto non ...

Le Iene - Ecco tutti i conduttori della nuova edizione (Anteprima Blogo) : Le Iene stanno per tornare. La nuova edizione dello storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti andrà in onda a partire da ottobre con doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì (non più la domenica, come Blogo aveva anticipato). Blogo è in grado di svelare chi ci sarà alla conduzione. Nella puntata del martedì in studio ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa's Band voce fuori campo (come vi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Settembre : Tutti gli scandali vengono al pettine. Ecco perché voleva pieni poteri : Corte dei conti I 35 voli di Stato “illegittimi” di Salvini Ora tocca ai pm Ferrari dei cieli – Archiviata l’inchiesta contabile sulle trasferte dell’ex ministro: “Nessun danno erariale, ma non poteva usare quei velivoli” di Valeria Pacelli e Saul Caia Il Grande Twittatore di Marco Travaglio Essendo astemio, non pensavo che una sbornia potesse durare un mese. Però auguro di cuore a Salvini di tornare sobrio, almeno fino a quella ...

Gentiloni e tutti gli altri. Ecco chi comanda davvero nella nuova Commissione Europea : Una polpetta avvelenata: così gli eurocrati commentano la nomina dell'ex presidente del consiglio a Commissario europeo per l'economia. Flessibilità e crescita le parole d'ordine, ma anche rispetto delle regole. Per capire chi comanda, però, occhio a Timmermans, Vestager e alla sorpresa Goulard.

