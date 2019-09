Dress code a scuola | dalle treccine colorate ai braccialetti | i divieti più assurdi in

Torino - in manette la banda del “Dress code” : spacciavano in abiti eleganti su auto nuove : I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone. In manette la banda del “dress code”, che smerciava cocaina, hashish e marijuana dalla Val di Susa fino ai quartieri della movida del capoluogo piemontese.Continua a leggere

Solo spacciatori eleganti e su belle macchine : ecco la banda del Dress code : Valentina Dardari Sono scattate le manette per 18 persone, tra le quali quattro donne. L‘accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti L‘eleganza e i bei vestiti era la prerogativa per poter lavorare come pusher in una organizzazione criminale composta da 18 elementi, tra i quali quattro donne. La banda era stata ribattezzata dress code, proprio perchè richiedeva ai suoi spacciatori un abbigliamento decisamente elegante. ...

Droga - smantellata la banda del Dress code : Droga, smantellata la banda del dress code.Trasportavano la Droga ben vestiti e a bordo di auto ben tenute e non appariscenti

MISS ITALIA 2019 - FINALE/ Diretta - vincitrice e ospiti : imposto un Dress code : FINALE MISS ITALIA 2019 su Rai 1: Diretta del concorso di bellezza condotto da Alessandro Greco. Chi tra le 80 finaliste vincerà la 80esima edizione?