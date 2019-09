L'orrore - la propaganda e l'onestà : Cosa dovete sapere sul reportage dallo Yemen : Il nostro lavoro è stato sottoposto a controllo giorno e notte da un delegato imposto dal ministero del governo del Nord. Questo ha inciso sulla spontaneità delle persone che abbiamo incontrato. Non è raro accada in guerra. Ma è giusto che il lettore conosca le condizioni di lavoro (e i limiti imposti) ai giornalisti Yemen, l’inferno dei bambini " cosa sta succedendo in Yemen e perché si rischia una nuova escalation militare"

Cosa c’è stasera in TV : Uno degli ultimi di Paolo Virzì, uno di Quentin Tarantino e la nuova edizione di “Giochi senza frontiere”

Che Cosa sta succedendo sul mercato interbancario americano? : Le turbolenze sul sistema che permette alle banche di prendere a prestito liquidità a brevissima scadenza durano ormai da tre giorni e per la terza volta consecutiva, oggi, la Federal Reserve è intervenuta a offrire 75 miliardi di “riserve” al settore bancario

Si sposa due volte e posta le foto del viaggio di nozze - la prima moglie le vede e accade qualCosa di incredibile : Un uomo, Richard Leon Barton Jr aveva sposato una donna da cui non aveva mai divorziato. I due si erano però lasciati e l’uomo, con il tempo aveva conosciuto un’altra donna di cui si era innamorato. Era così tanto convinto della scelta che aveva deciso di sposarsi. Dopo il matrimonio era andato in luna di miele alle Grandi Cascate in Michigan.e aveva scattato, insieme alla nuova moglie tante foto. Tra le tante foto alcune ne aveva messe sui ...

Cosa c’è stasera in TV : Un documentario su Tommaso Buscetta, un film di Gabriele Muccino, una partita di pallavolo e la prima puntata della nuova stagione di "Rosy Abate"

Gelo dietro le quinte tra Costanza Caracciolo e Wanda Nara : ecco che Cosa sta succedendo : La manager di Mauro Icardi crea (suo malgrado) tensioni nel backstage di Tiki Taka, trasmissione calcistica condotta su...

Benzina - l'onda anomala si abbatte sui prezzi : che Cosa sta succedendo : Brutte notizie. Le conseguenze degli attacchi alle raffinerie saudite oggi iniziano a farsi sentire sul prezzo dei...

Tommaso Paradiso ha detto addio ai Thegiornalisti - Cosa resta del gruppo : Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo e i Thegiornalisti non saranno più quelli di prima. C’è una canzone che meglio di altre rievoca contemporaneamente l’immaginario dolceamaro in cui si è mossa la band, ciò che è stata per un decennio e persino il suo epilogo: si chiama La fine dell’estate ed è tra i più aperti, nostalgici malinconici dei pezzi del Thegiornalisti. Ascoltarla oggi fa ...

Victoria Beckham - il segreto per stare in forma è uno snack ipocalorico : ecco di Cosa si tratta : È una delle donne più invidiate al mondo, in virtù del suo matrimonio con David Beckham, ma anche una vera e propria icona di stile. Dopo l’esordio nella musica, con le Spice Girls, la 45enne Victoria Beckham è oggi una stilista di successo e un vero e proprio riferimento nel mondo della moda. Lo dimostra, ad esempio, la Fashion Week di Londra di questi giorni, in cui l’ex ‘Posh Spice’ ha presentato le sue creazioni per ...

Il Quantitative Easing non basta - Cosa ci insegna Keynes : “Sembra improbabile che l’influenza della politica bancaria sul saggio di interesse sarà sufficiente da sé sola a determinare un ritmo ottimo di investimento. Ritengo perciò che una socializzazione di una certa ampiezza dell’investimento si dimostrerà l’unico mezzo per farci avvicinare alla piena occupazione”. Questa affermazione di John Maynard Keynes fatta più di ottanta ...

Si addormenta con le lenti a contatto ma al risveglio succede qualCosa di spaventoso - perde la vista da un occhio : Un uomo di 39 anni, Chad Greoschen, originario di Cincinnati negli Stati Uniti d’America ha perso la vista da un occhio per un motivo incredibile. Il 39 enne si è addormentato con le lenti a contatto. La mattina dopo ha iniziato a avere fastidi alla vista. L’uomo ha pensato che fosse una congiuntive allergica e non ha dato peso a tutto quello che stava accadendo. Il giorno dopo però la situazione dei suoi occhi è nettamente ...

Anziano molto malato - con la maschera d’ossigeno e con le stampelle fa una rapina e poi accade una Cosa terribile : Un uomo Anziano e malato ha fatto l’ultima rapina della sua vita con la maschera d’ossigeno e le stampelle. L’uomo che in tutta la sua vita ha fatto 138 rapine non si è arreso neanche quando si è ammalato gravemente e non ha cambiato vita neppure quando ha dovuto usare la maschera d’ossigeno e le stampelle. L’uomo si è recato in un negozio di abbigliamento da uomo e ha provato dei pantaloni. Quando ha trovato quello che piaceva a lui ha ...

Formula 1 - Leclerc preoccupato in vista del Gp di Singapore : “vi dico Cosa potrebbe complicarci la vita” : Il monegasco ha fatto il punto in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, circuito complicato che favorisce la Mercedes Le due vittorie in Belgio e Italia sono ormai alle spalle, Charles Leclerc è pronto ad affrontare una nuova sfida sul circuito di Singapore, che domenica ospiterà il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Una pista complicata per le Ferrari, dove la favorita d’obbligo sarà senza ...