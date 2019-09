Ania | un Paese non assicurato è fragile | lavorare anche al mondo bancario

“In AlbAnia ho trovato subito lavoro. Qui tasse basse e poca burocrazia - ciò che manca in Italia. E’ un Paese che guarda al futuro” : “In Albania non ho mai avvertito pregiudizi nei miei confronti. E mi sono sempre sentito trattare alla pari”. Vincenzo Ciani ha 29 anni ed è originario di Minervino Murge, un piccolo borgo pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani. “Un paesino di 8mila abitanti che vive di agricoltura e dove non riuscivo a trovare un lavoro che avesse a che fare col le mie aspirazioni. Quindi ho deciso di andarmene”. Nel 2017 Vincenzo sviluppa ...