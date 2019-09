Fonte : ilpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Secondo diverse fonti locali il bombardamento aveva come obiettivo un gruppo di miliziani dell'ISIS, ma per errore ha colpito decine di raccoglitori di pinoli

An_DeL : RT @ilpost: Un drone americano ha ucciso 30 civili in Afghanistan, dice Reuters - RiminiFuturo : RT @ilpost: Un drone americano ha ucciso 30 civili in Afghanistan, dice Reuters - ilpost : Un drone americano ha ucciso 30 civili in Afghanistan, dice Reuters -