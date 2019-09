Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione formazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli l’aula della camera ha negato l’autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego sozzani voti a favore Sono stati due 35309 i contrari un astenuto a fine luglio la giunta per le autorizzazioni di Montecitorio sia invece espressa per ...

Pensioni Ultime Notizie : “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca : Pensioni ultime notizie: “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca Prosegue la campagna elettorale di Matteo Salvini, passato durante una settimana di agosto dalla carica di vicepremier e ministro dell’Interno a quella di “capo” dell’opposizione. Il pensiero fisso batte sempre là: in difesa di Quota 100, contro Elsa Fornero e la sua legge, e ovviamente contro la nuova alleanza M5S-PD. Il leader della Lega è convinto che il nuovo ...

Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno humanus fiscale da €2000 per i cittadini che risiedono nelle città metropolitane inquinate nelle zone interessate dalle procedure di infrazioni comunitarie che rottamano autovetture fino alle 4 dovrei vedere la bozza del decreto per il contratto dei cambiamenti climatici tela promozione dell’economia verde viva non sei un credito d’imposta che può essere ...

Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno pure politica in apertura Italia villa di Renzi parte della formazione di gruppi in Parlamento l’ingresso invita a scommettere sul rinnovamento non si combatte Salvini cerbottane dice contro Renzi anche il sindaco di Milano sala fatica a stare in una comunità collaborativa intanto lega Forza Italia e ...

Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 18 settembre in studio Giuliano Ferrigno spazio l’informazione politica in primo piano ci sono delle priorità che il Governo è determinata mettere al centro della prossima manovra alleggerimento della pressione fiscale della riduzione delle tasse sul lavoro investimenti Verdi interventi per il sud mi prendi il racconto e ne ha parlato incontrando i sindacati per affrontare i ...

Governo Ultime Notizie : Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi : Governo ultime notizie: Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi Non c’è stato nemmeno il tempo di chiudere l’ultima partita per la formazione di questo esecutivo (con la nomina di viceministri e sottosegretari), che già si è aperto un possibile fronte di crisi. La scissione confermata da Matteo Renzi proprio nel giorno del giuramento ha fatto storcere il naso un po’ a tutti i rappresentanti delle ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Ue "Brexit no deal molto probabile" - 18 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Secondo la presidente dell'Unione Europea, la Brexit con no-deal è un esito molto probabile, 18 settembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : crollo domande Quota 100 - risparmi per 4 miliardi : Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, risparmi per 4 miliardi Le domande di Quota 100 sono sotto le attese e questo si ripete già da un bel po’. Buon per il Paese, perché potrà impiegare le risorse non spese e investirle su altro. Ma che sprofondassero nessuno se lo aspettava. Il crollo delle domande c’è stato ed è per certi versi inspiegabile, visto che non va nemmeno correlato alla crisi di governo e all’istituzione del nuovo ...

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - intercettazioni su Ronaldo - novità sulla rissa in Curva Nord : Ultime CI calciomercato – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle Ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 17 settembre in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione politica in apertura Matteo Renzi ufficializzata l’uscita dal PD insieme ad una trentina di parlamentari manca una visione del futuro e basta fuoco amico dice è assicura che non metterà a rischio il governo la scelta è un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il buon ...

