The 100 7 | nel cast ci sarà anche Alaina Huffman

Sci di fondo - Therese Johaug : “I 10000 metri sono stati solo un buon allenamento - non sono la mia priorità” : Fa ancora parlare e discutere quanto fatto dalla campionessa norvegese di sci di fondo Therese Johaug nei 10000 metri dei campionati norvegesi di atletica leggera di un paio di settimane fa. La celeberrima fondista, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, si è cimentata su questa distanza, ottenendo il crono di 32:20.86 (minimo per la rassegna continentale del prossimo anno). La prestazione della ...

Finale di The 100 6 - i protagonisti provano a fare gli eroi ma ricadono nei loro errori (recensione) : Il Finale di The 100 6 raccoglie ciò che i protagonisti hanno seminato nel corso di questa incredibile, quanto scioccante, stagione. fare la cosa giusta, comportarsi da brave persone. A volte, compiere una scelta non è facile, ma presuppone dei sacrifici. E in questa stagione, Clarke ha sacrificato davvero molto. Prima ha perso sua madre Abby, poi ha rischiato di non vedere più Madi. Dopo tredici episodi di continue lotte di potere, viene da ...

Perché The 100 chiuderà con la 7ª stagione - l’idea di cerchio perfetto e un lieto fine in linea con la serie : Tutte le belle cose devono finire. Questo è il mantra che ha spinto Jason Rothenberg a concludere The 100 con la settima stagione. Un addio che molti fan pronosticavano, dato che l'ultimo episodio della serie sarà proprio il centesimo. Una sorta di cerchio che si chiude in maniera perfetta, e non poteva essere altrimenti. Giorni dopo l'annuncio, lo showrunner ha spiegato ai media americani, presenti ai TCA, i motivi per cui ha scelto di ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : The 100 chiude con la settima stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 settima e ultima stagione per The 100 di The CW. Seconda stagione per City on a Hill di Showtime (la Serie debutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic). POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione. La quarta stagione di Baskets di FX sarà l’ultima. La Serie è ...

Atletica - Therese Johaug incredibile : la stella dello sci di fondo ha vinto i 10000 ai Campionati Norvegesi in 32 : 20! : Therese Johaug ha vinto i 10000 metri ai Campionati Norvegesi di Atletica leggera. Non è un’omonimia, è proprio lei: la celeberrima sciatrice di fondo, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, ha deciso di cimentarsi in un nuovo sport e ha subito fatto centro. Ha trionfato con un tempo di assoluto spessore, un interessante 32:20.86 che è il 15esimo crono europeo stagionale e rappresenta anche il ...

The 100 7 sarà l’ultima stagione - Clarke e Bellamy diranno addio ai fan nel 2020 con il 100° episodio? : Molti fan lo avevano pronosticato, e ora è arrivata l'ufficialità: The 100 7 sarà l'ultima stagione della serie distopica. Lo annuncia il creatore e showrunner Jason Rothenberg, che ha colto tutti di sorpresa con questa notizia. Se da una parte c'è tristezza per la fine, dall'altra c'è gran sollievo poiché gli autori avranno tutto il tempo necessario per scrivere la giusta conclusione allo show. A questo punto i fan hanno un unico desiderio: ...

Clarke morirà nel finale di The 100 6? Le foto dell’episodio 13 fanno pensare al suo ultimo sacrificio : Il finale di The 100 6 si avvicina e potrebbe essere carico di tensione, non senza colpi di scena, come la serie ci abitua ormai da anni. La rete The CW ha recentemente rilasciato le foto dell'ultimo episodio di stagione, che alludono a un confronto conclusivo tra Clarke (interpretata da Eliza Taylor) e Russell (J.R. Bourne). E lo scontro è imminente. Anche se ancora sotto le sembianze di Josephine, qualcosa ci dice che dopo la morte di Abby ...

The 100 6×12 perde un altro protagonista e si avvicina al finale di stagione (promo 6×13) : La particolare attenzione a quelle che sono le tematiche calde della serie - l'ago della bilancia perennemente sul bene e male - ha fatto sì che in The 100 6x12 gli spettatori assistessero all'addio di un altro personaggio storico. Gestire un numero abbastanza considerevole di storie non ha certamente giovato ad alcuni protagonisti. Inizialmente abbiamo perso Shaw, introdotto nella passata stagione come potenziale interesse amoroso di Raven - ...

Il passato di Echo in The 100 6×11 e un confronto tra Bellamy e Octavia che tutti aspettavano (recensione e promo 6×12) : The 100 6x11 si muove lentamente verso il finale di stagione con un episodio da una parte 'di stallo', ma che dall'altra presenta elementi di continuità con la storyline. Ashes To Ashes, come il resto della stagione, mantiene salde le tematiche legate alla redenzione e il pentimento. Fare il bene per comportarsi da brave persone, come Monty e Harper avevano detto prima di morire. Le buone promesse sono state mantenute solo in parte, al ...