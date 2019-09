Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 19 settembre 2019) "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandareil, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo. "Ildeve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è... Segui su affaritaliani.it

GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: 'Manderemo avanti il governo' Renzi rassicura Conte, M5S e Pd - Affaritaliani : 'Manderemo avanti il governo' Renzi rassicura Conte, M5S e Pd - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Renzi rassicura Conte, M5S e Pd: 'Manderemo avanti il governo' -