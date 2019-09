Instagram cancella i post di diete miracolose dai profili under 18

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla

Benedetta Parodi - gaffe su Instagram : costretta a cancellare una foto : Benedetta Parodi ha fatto infuriare gli utenti di Instagram a causa di una gaffe in una foto pubblicata sul suo profilo. La conduttrice ed esperta di cucina è molto attiva sui social, dove posta spesso scatti di famiglia, ma soprattutto ricette. I suoi piatti semplici e appetitosi attirano sempre molti Like, ma non stavolta. Tutto a causa di uno scatto che, con molta probabilità, la Parodi non ha controllato bene prima di pubblicare. Gli utenti ...

Riki torna su Instagram ma NON è lui : foto cancellate - mistero sul cantante : Riccardo Marcuzzo su Instagram, è mistero: sparite tutte le foto di about_Riki Riki è tornato su Instagram, ma non è lui. I fan del cantante di Amici sono in tilt e non riescono a spiegarsi cosa stia succedendo. Sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, about_Riki, sta andando in scena un vero e proprio mistero. Molti […] L'articolo Riki torna su Instagram ma NON è lui: foto cancellate, mistero sul cantante proviene da Gossip e Tv.

Come cancellare cache e dati Instagram su iPhone e Android : Dato che utilizzate molto l’app del popolare social network fotografico, vi siete accorti che occupa parecchio spazio sul vostro dispositivo e quindi cercate un modo per recuperare memoria. All’interno di questo nuovo tutorial odierno andremo leggi di più...

Federico Fashion Style - Rolex rubato a Milano : «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram - e cancella il post : Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: «Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini». Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il...

Federico Fashion Style - Rolex rubato a Milano : «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram - e cancella il post : Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: «Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini». Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il parrucchiere dei «vip» più famoso di Instagram (hair stylist del noto programma Il salone della meraviglie), è stato derubato del suo orologio Rolex in corso Como, a Milano. A suo dire, gli autori del gesto sarebbero stati «due marocchini». Federico Fashion Style ha ...

Federico Fashion Style - Rolex rubato a Milano : «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram - e cancella il post : Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il parrucchiere dei «vip» più famoso di Instagram (hair stylist del noto programma Il salone della...

Federico Fashion Style - Rolex rubato a Milano : «Sono stati due nigeriani». Polemica su Instagram - e cancella il post : Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il parrucchiere dei «vip» più famoso di Instagram (hair stylist del noto programma Il salone della...

Tish ha cancellato tutte le foto di Amici da Instagram : 'Adesso un salto nel vuoto' : Tra le protagoniste dell'ultima edizione del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, vi è sicuramente la cantante Tish, la quale ha stregato il pubblico che segue il talent show di Canale 5 con la sua potente voce. In queste ore Tish sta facendo molto discutere di se sui social per una decisione che ha lasciato senza parole i tantissimi fan che la seguono e che ha a che fare proprio con la sua esperienza nella scuola più ...

Tish cancella da Instagram tutte le foto di Amici : Tish cancella da Instagram tutte le foto che le ricordano Amici sorprendendo i fan. Grintosa e giovanissima, la cantante è arrivata al successo grazie al programma di Maria De Filippi dove è stata sempre indicata come la rivale di Giordana. Eliminata a poche puntate dalla finale Tish ha fatto parlare di sè per via del rapporto con Alberto Urso, vincitore di questa edizione dello show. Il cantante lirico e l’artista hanno vissuto un breve ...

ELISA ISOARDI A BALLANDO CON LE STELLE?/ Epic fail su Instagram - lei cancella foto... : ELISA ISOARDI a BALLANDO con le STELLE? Milly Carlucci apre all'ipotesi, intanto lei fa Epic fail su Instagram e poi cancella foto.

ELISA ISOARDI A BALLANDO CON LE STELLE?/ Epic fail su Instagram - lei cancella foto... : ELISA ISOARDI a BALLANDO con le STELLE? Milly Carlucci apre all'ipotesi, intanto lei fa Epic fail su Instagram e poi cancella foto.