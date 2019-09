Giappone | gaffe della premier neozelandese | “Sono incredibilmente felice per questa mia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019)Jacinda Arden, che, in occasionesua prima visita in, durante la sua conferenza stampa coi giornalisti, ha affermato: “Questo è un momentoeccitante per la Nuova Zelanda e per i suoi rapporti con la Cina“. Poi, con visibile imbarazzo, ha sorriso e si è corretta. Successivamente, Arden ha dato la colpa al jet lag per le 11 ore di volo: “Comprenderete che sono sempre in viaggio e proprio in questo momento sono arrivata” L'articolo: “Sonopermia visita in Cina”. Poi dà la colpa al jet lag proviene da Il Fatto Quotidiano.

