Eutanasia | Cappato | “Parlamento non ha fatto nulla | ma vinceremo questa battaglia” E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Quasi 800 persone si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire, avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale.è una lotta di libertà. Da sei anni aspettiamo, il Parlamento non ha. Mabattaglia“. A rivendicarlo Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nel corso di una conferenza stampa a Roma per l’evento “Liberi fino alla fine” per l’legale. A piazza San Giovanni Bosco a Roma, nei giardini dedicati a Piergiorgio Welby, l’iniziativa intende chiedere un segnale al Parlamento, immobile da un anno nonostante il tempo concesso dalla Consulta. Il termine per colmare il vuoto di tutele sul tema del fine vita attualmente presente nella nostra Costituzione scade il 24 settembre. Masi è ...

