“Divorzio” Fedez | l’annuncio sui social | cosa sta succedendo nella coppia più glamour

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Stavoltaha spiazzato tutti. Come molti sui fan sanno il rapper non è uno che le manda a dire e neppure stavolta ha fatto eccezione. Nel calderone entra la moglie Chiara Ferragni, pronta a essere citata in tribunale. Sì perchésarebbe pronto al divorzio per colpa di Gigi Hadid, la supermodella americana dalle forme statuarie. Stiano tranquilli i fan, si tratta solo di uno scherzo. Il rapper non ha mai nascosto di essere un grande fan di Gigi Hadid e ieri ha scritto su Twitter: «Venerdì vedrò di nuovo Gigi Hadid, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)».rivedrà Gigi Hadid venerdì 20 settembre, in occasione della Milano Fashion Week. Chiara Ferragni non ha motivo però di essere gelosa: Gigi Hadid è una sua amica e anche lei ha avuto modo di scherzare su Instagram sul presunto “innamoramento” di. Insomma, nessun divorzio in vista per ora. ...

Fedez : Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore) - Gazzettino : Fedez 'innamorato' di Gigi Hadid: «Sto già preparando le carte per il divorzio» - EmanueleAnsel : TPI: Fedez prepara le carte del divorzio da Chiara Ferragni: “Venerdì vedrò Gigi Hadid”. -