Disastro di Fukushima | assolti 3 ex dirigenti Tepco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tredel gestore dell’impianto di, la Tokyo Electric Power () sono stati giudicati non colpevoli dalla Corte distrettuale di Tokyo: si tratta del presidente Tsunehisa Katsumata, 79 anni, e dei 2 vicepresidenti Ichiro Takekuro, 73 anni, e Sakae Muto, 69 anni. L’accusa era di negligenza, per non avere adottato misure adeguate per prevenire ilnucleare verificatosi nel marzo 2011 nel nordest del Giappone in seguito al terremoto/tsunami. L'articolodi3 exMeteo Web.

roberto_mangosi : Il Giappone minaccia di riversare in mare più di un milione di tonnellate di acqua radioattiva del disastro di Fuku… - peoplexplanet : La società Tokyo Electric Power, che gestisce la centrale #nucleare di #Fukushima gravemente danneggiata dal sisma… - Daddozz : Corsetta mattutina di oggi un disastro al pari di Chernobyl, Fukushima e Joker interpretato da Jared Leto -